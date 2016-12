Nach einer Testphase mit zwei Geräten, die laut AUA-Chef Kay Kratky „überraschend gut angenommen wurden“, gehen die Self Baggage Drop-off-Schalter – also Gepäckautomaten – nun in den Regelbetrieb über. Seit vergangener Woche können AUA-Passagiere am Flughafen Wien-Schwechat an 16 solchen Automaten ihr Gepäck im Terminal 3 selbstständig aufgeben.

Der Flughafen Wien-Schwechat hat laut Vorstand Julian Jäger für die Installation der Automaten rund 1,2 Millionen Euro investiert.