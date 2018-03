Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) bezeichnet den heutigen Tag als „guten Tag für den Wirtschaftsstandort“ und sieht im positiven Bescheid „neue Perspektiven für zusätzliche Arbeitsplätze und Wachstum in einer dynamisch wachsenden Region“. In Jubelstimmung befindet sich auch Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ. „Gerade auch im Hinblick auf Exporte und Tourismus sei ein Ausbau des Flughafens Wien-Schwechat dringend nötig“, betont Zwazl. Ebenso sieht dies die Industrievereinigung in NÖ.

Seltene Blau-Rote Einigkeit

Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie Verkehrsminister Norbert Hofer (beide FP) zeigen sich ebenfalls erfreut. Strache betont, dass nun „zehntausende Arbeitsplätze gesichert bzw. neu geschaffen werden“ könnten, anstatt in Nachbarländer abzuwandern. Ähnlich argumentiert auch der Verkehrsminister, der die dritte Piste als dringend notwendig für die Steigerung von Passagier-, Flugbewegungs- und Cargozahlen am Flughafen erachtet. „Mit der dritten Piste werden 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze direkt am Airport und 20.000 weitere indirekt in der Region Wien/Niederösterreich geschaffen“, so Hofer.

Ins gleiche Horn stößt der Wiener SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin. „Die Entscheidung des BVwG ist die richtige“, hält er fest. Um als zentraleuropäischer Knotenpunkt agieren zu können, brauche der Airport neue Kapazitäten. Er ist zudem überzeugt, dass durch geschickte Planung auch erreicht werden könne, dass die Belastung durch Fluglärm für dicht besiedelte – also Wien – reduziert wird. Als „gute Nachricht für die Ostregion“, bezeichnet Arbeiterkammer-Präsident Rudi Kaske die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts.

Harsche Kritik der Projektgegner

Wo Befürworter, da auch Gegner. Und diese gehen mit der Entscheidung hart ins Gericht. „Dieses klimaschädliche und unnötige Projekt darf nicht gebaut werden! Klimaschädliche Emissionen aus dem Flugverkehr sind bereits in den letzten Jahren massiv angestiegen, ein weiterer Anstieg um 250 Prozent durch den Bau der dritten Piste kann einfach nicht verkraftet werden“, poltert Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000. Mit dem Ausbau der Bahn könnten zudem ebenso Arbeitsplätze geschaffen werden und dies sei auch noch umweltfreundlicher.

Zudem argumentiert Wahlmüller, dass der Bau der dritten Piste aus „verkehrspolitischer Sicht“ gar nicht notwednig sei. Die Flugbewegungen würden zurückgehen. Er rechnet vor: „Gab es im Jahr 2012 noch 244.650 Flugbewegungen am Standort Wien-Schwechat, waren es 2016 nur noch 226.395, das entspricht einer starken Abnahme um 7,5 Prozent. Die Anzahl der Fluggäste stieg jedoch in diesem Zeitraum von 22,17 auf 23,35 Millionen Personen.“ Global 2000 glaubt sogar, dass die dritte Piste der Bevölkerung teuer zustehen kommen könne. Denn immerhin wären die Länder Wien und NÖ mit je 20 Prozent beteiligt.

Grüne üben Kritik

Enttäuscht zeigt sich auch Rüdiger Maresch, Umweltsprecher der Wiener Grünen. „Durch den Bau der dritten Piste werden sich die Flugbewegungen bis zum Jahr 2030 auf ca. 460.000 verdoppeln. Die Folge sind höhere Luftverschmutzung und eine höhere Lärmbelastung der jetzt schon geplagten Bevölkerung in Flugschneisen“, so Maresch. Zudem trauert er um jene 760 Hektar – was acht Mal der Wiener Ringstraße entspreche -, die mit dem Bau der dritten Piste versiegelt würden. „Umweltschutz und die Gesundheit der Menschen sind hier offenbar zweitrangig“, ärgert sich Maresch. Die Grünen würden ihren Kampf zur Verhinderung der dritten Piste aber „unbeirrt fortsetzen“.

Bei der Umweltorganisation VIRUS, die eine der 28 Beschwerdeführer gegen die dritte Piste ist, geht von einer neuerlichen Befassung der Höchstgerichte aus. "Unabhängig vom weiteren Verfahrensfortgang ist aber jedenfalls auf die politische Verantwortung hinzuweisen, zum Schutz der Umwelt und des Klimas für eine Begrenzung des Flugverkehres im Großraum Wien zu sorgen," so UVP-Experte Wolfgang Rehm.

WWF spricht von "falschem Signal"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte: "Die heutige Entscheidung ist ein wichtiges Signal für die Stärkung des Drehkreuzes und den Standort Wien. (...) Wie im Regierungsprogramm verankert, werden wir als Regierung weiterhin an einer zügigen Realisierung der dritten Piste arbeiten. Selbstverständlich gilt es nun alle Auflagen zu prüfen und einzuarbeiten sowie die sechswöchige Einspruchsfrist abzuwarten."

Ähnlich äußerste sich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die auch auf die lange Verfahrensdauer verwies: "Arbeitsplätze und Investitionen dürfen durch zu lange Verfahren nicht gefährdet werden." Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl sprach von einem " guten Tag für den Verkehrs-, Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich". Auch die österreichische Hoteliervereinigung lobte das Urteil. Und auch die Verkehrsgewerkschaft vida zeigte sich zufrieden.

AK Präsident Rudi Kaske lobte ebenfalls das Urteil: "Dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt den Weg frei macht für eine dritte Piste am Flughafen in Schwechat ist eine gute Nachricht für die gesamte Ostregion." Ähnlich kommentierte auch FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker, der von einem guten Tag für den Flughafen sprach.

Eine Begeisterung, die die Liste Pilz nicht teilen kann: "Dieses Urteil spielt der Regierung perfekt in die Hände", meinte Umweltsprecherin Martha Bißmann, und weiter: "Tempo 140, die Halbierung der Ticketabgabe, Budgetkürzungen bei der ÖBB und nun der Bau der 3. Piste am Flughafen Schwechat: Das sind alles Schritte in Richtung einer klimaschädlicheren Mobilität.

Die Umweltorganisation Global 2000 schließt sich der Kritik an. "Klimaschädliche Emissionen aus dem Flugverkehr sind bereits in den letzten Jahren massiv angestiegen, ein weiterer Anstieg um 250 Prozent durch den Bau der dritten Piste kann einfach nicht verkraftet werden", betonte Klimasprecher Johannes Wahlmüller.

Der WWF Österreich sprach heute von einem "falschen Signal". Der VCÖ bezweifelte ebenfalls die Sinnhaftigkeit des Großprojektes. "Seit dem Jahr 2011 ist Zahl der Flugbewegungen jedes Jahr gesunken. Im Vorjahr gab es um rund 20.000 Flugbewegungen weniger als noch im Jahr 2011. Zudem ist der Anteil der Kurzstreckenflüge vom Flughafen Wien Schwechat hoch, das Verlagerungspotenzial auf die Bahn ist groß", so der VCÖ.