Mit 24,4 Millionen Passagieren (+ 4,5 Prozent im Vergleich zu 2016) am Standort Wien-Schwechat verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe im Jahr 2017 einen neuen Rekord – und das trotz der Entwicklungen bei den Fluglinien airberlin und NIKI, durch die rund 2,2 Millionen Fluggäste weggefallen sein sollen. „Auch die wirtschaftlichen Ergebnisse nehmen Höhenflug“, so Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG. 2017 gab es ein Konzernergebnis von 120 Millionen Euro.

Großen Anteil an diesem laut Flughafen-AG-Vorstand Julian Jäger „absoluten Rekordjahr“ hatte die Lufthansa-Gruppe, die im Ranking der Airlines (gemessen am Passagieranteil) mit 3,7 Prozent erstmals auf Platz drei liegt. Die meisten Fluggäste verzeichneten die Austrian Airlines (48,4 Prozent), gefolgt von Eurowings (und Germanwings) mit 2,5 Prozent. „Größter Wachstumstreiber bei den Destinationen ist Deutschland“, so Jäger. Hier seien besonders die Angebotserweiterungen bei Lufthansa und Eurowings spürbar.

Für den Standort Wien erwartet die Flughafen-Wien-Gruppe daher ein Passagierwachstum von drei Prozent für das Jahr 2018. „Wir rechnen allein bei den Low-Cost-Carriern mit einem Wachstum von 1,5 Millionen Passagieren“, so Jäger.

„Groteske“ um NIKI brauche schnelle Lösung

Das Konzernergebnis (nach Steuern) soll 2018 auf 132 Millionen Euro anwachsen. Allerdings sei diese Prognose so lange unsicher, bis die „sehr ärgerliche Groteske von NIKI beendet ist“, so Ofner. „Die Zeit drängt, weil bald keine Assets mehr vorhanden sein werden.“ Und weiter: „Irgendwann wird der EuGH entscheiden. Mein Appell an die Insolvenzverwalter ist, rasch eine gemeinsame Lösung zu finden.“ Jede Lösung sei besser als keine, „auch die Zusammenarbeit mit Vueling gibt Sicherheit“.

Bezüglich Dritter Piste gehe man davon aus, dass 2018 der BVG entscheiden wird. Allerdings kündigten Gegner bereits an, im Falle eines positiven Bescheids erneut die Höchstgerichte zu kontaktieren. „Eine solche Situation ist schädlich für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts und der Region.“ Auch das Projekt der Bahnanbindung nach Bratislava, das für 2036 vorgesehen ist, müsse „deutlich vorgezogen“ werden.