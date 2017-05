Innovative Schulprojekte an niederösterreichischen HTLs unterstützen, die aus herkömmlichen Schulmitteln nicht finanziert werden können. Das ist das Ziel von „proHTLNÖ“, einer Initiative, die von der Metalltechnischen und der Chemischen Industrie NÖ ins Leben gerufen und von zahlreichen Sponsoren unterstützt wird. Das Preisgeld in Höhe von 70.000 Euro geht an die HTL Waidhofen/Ybbs. Damit wird ein Projekt von Schülerinnen und Schülern der HTL finanziert, das ihnen ermöglicht, Produkte durch den Einsatz von Virtual Reality-Brillen zu gestalten und anschließend in einer digitalen Fabrik zu produzieren.

Außerdem soll eine Vernetzung des Werkstättenbereichs durch sogenannte „Cobots“, selbst fahrende Industrieroboter, ermöglicht werden.