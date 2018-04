Der überdurchschnittliche warme April mag viele Niederösterreicher gefreut haben, die Waldbesitzer machen sich angesichts der ungewöhnlich hohen Temperaturen auf ein besonderes Borkenkäfer-Jahr gefasst. Am härtesten trifft es die ohnehin schon befallenen Gebiete vor allem im Waldviertel, aber auch beim Übergang vom niederösterreichischen Alpenvorland die höhergelegene Regionen. Felix Montecuccoli, der Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich, befürchtet daher eine „bedrohliche Situation“ in Teilen Österreichs.

Das Problem: die Borkenkäfer sind schon jetzt wieder massiv unterwegs. Bereits in den Jahren 2016 und 2017 stöhnten Waldbesitzer und Forstwirte unter einer regelrechten Borkenkäferplage. Teils mussten ganze Schneisen auch entlang von Straßenstücken geschlägert werden, um den Vormarsch der Borkenkäfer zu stoppen.

Ein negatives Rekordjahr wird befürchtet

Nun geht die Angst in der Forstwirtschaft um, dass heuer ein Rekordjahr an Schäden als Folge der Borkenkäfer bevorsteht. Die für die Jahreszeit zu hohen Temperaturen führen dazu, dass die Bäume nicht genügend Harz produzieren. Das hat dann zur Folge, dass sich die Bäume nicht gegen das Eindringen des Schädlings in die Rinde wehren können.

Beseitigung von Schadholz als wichtigste Gegenmaßnahme

Der Präsident der Wald- und Forstbetriebe mahnt deswegen, das Wichtigste sei die Beseitigung von vorhandenem Schadholz in den Wäldern. Denn der Massenbefall größerer Waldstücke könne nur verhindert werden, indem befallene Bäume möglichst rasch festgelegt und aus dem Wald gebracht werden. Und zwar noch bevor die jungen Borkenkäfer ausfliegen und weitere Bäume befallen.

Der Borkenkäfer und die Folgen des Befalls führen gleich zu einem doppelten wirtschaftlichen Schaden für Waldeigentümer. Denn einerseits kommt es bei befallendem Holz zu einer Wertminderung. Außerdem ist das Heraussuchen und Entfernen einzelner befallener Bäume teurer als eine generelle Durchforstung oder eine großflächige Schlägerung.

„Die Situation wird sich nicht so schnell ändern“

Die Aussichten sind düster. „Die Situation wird sich nicht so schnell ändern. Der Klimawandel arbeitet gegen uns, wir müssen uns in den kommenden Jahren auf eine ähnliche Situation einstellen“, bilanziert Montecuccoli in einer Aussendung. Er sieht die Waldbesitzer dabei in einer besonderen Verantwortung. Denn der Wald sichere das Einkommen von rund 300.000 Menschen in Österreich.