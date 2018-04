Die 53-Jährige wurde am Mittwoch durch den AKNÖ-Vorstand auf Vorschlag von AKNÖ-Präsident Markus Wieser einstimmig bestellt. "Erstmals in der Geschichte steht damit eine Frau an der Spitze der Direktion einer Länder-Arbeiterkammer", so Wieser. Heise folgt Mitte Mai auf Joachim Preiß, der ins Management der AK Wien wechselt.

Heise hat Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Sinologie studiert und ist seit mehr als 27 Jahren in der Arbeiterkammer Niederösterreich tätig. Seit 2007 war sie Direktor-Stellvertreterin, führte zuletzt den Bereich "Beratung & Service". Sie freue sich auf die zukünftige Aufgabe als Direktorin, wurde Heise in einer Aussendung zitiert. Für das bestmögliche Service- und Beratungsangebot der Arbeiterkammer Niederösterreich "werden auch in Zukunft laufend Erweiterungen und neue Angebote für unsere Mitglieder umgesetzt".

Joachim Preiß war seit Jänner 2017 Direktor der AK in Niederösterreich. Der 48-Jährige wird Bereichsleiter für Kommunikation, IT und Beschaffung in der AK Wien.