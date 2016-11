In 2017 sollen die Gärten in die Stadt kommen. In Mödling, Korneuburg, Schwechat und Wiener Neustadt sollen sich die Bewohner in den mobilen Hochbeeten austoben können.

Zudem möchte man den NiederösterreicherInnen, die ihr Zuhause begrünen wollen, Tipps und Anregungen zum Garteln in der Stadt mitgeben. Mit „Garten on Tour“ möchte man den Wunsch der Bevölkerung nach naturnaher Gartengestaltung nachkommen.