In NÖ sind Frauen in der Wirtschaft an und für sich gut vertreten. Bei den Unternehmensgründungen in NÖ liegen Männer zwar noch immer vorne, doch die Frauen haben aufgeholt. Lag der Anteil an Gründerinnen 2005 in NÖ laut Wirtschaftskammer (WK) NÖ noch bei 38,5 Prozent, kletterte dieser 2015 (ohne Personenbetreuer) auf 43,8 Prozent. Auch die Zahl der weiblichen WKNÖ-Mitglieder steigt: von knapp 15.000 Ende 2005 auf knapp 21.100 Ende 2015.

In Führungspositionen ist der Frauenanteil weniger hoch. In NÖ gab es laut WKNÖ per Ende 2015 37.100 Geschäftsführer. Der Frauenanteil: 15,4 Prozent. Auch Aufsichtsratspositionen sind klar in männlicher Hand: Von 1.800 Aufsichtsräten in NÖ waren per Jänner 2016 245 weiblich.

"Eine tolle, engagierte Frau braucht keine Quote"

Bei den größten Unternehmen ist es ähnlich. 24 der laut „Trend500“ 200 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs haben ihren Sitz in NÖ – darunter etwa die Berndorf AG oder die EVN AG. Von den 159 Aufsichtsräten, die diese 24 NÖ Unternehmen haben, sind 16,4 Prozent Frauen. Und: Nur vier der 77 Geschäftsführer sind weiblich.

Dass Frauen in hohen Positionen unterrepräsentiert sind, ist kein NÖ Phänomen. Es gibt verschiedene Ansätze, dies zu ändern. Wichtig ist dabei etwa der Ausbau der Kinderbetreuung. In Deutschland wurde mit Jahreswechsel auch eine gesetzliche Frauenquote eingeführt, nach der bei neu zu besetzenden Aufsichtsratsposten von börsennotierten Unternehmen eine Frauenquote von 30 Prozent einzuhalten ist.

Waltraud Rigler, Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft NÖ“, hält davon wenig: „Im Herzen bin ich gegen eine Quote. Eine tolle, engagierte Frau braucht keine Quote.“

Für Rigler muss sich am gesellschaftlichen Verständnis etwas ändern, aber auch in der Denke der Frauen selbst. „Männer sagen: Warum hat mich nicht längst jemand gefragt? Frauen sagen: Kann ich das überhaupt?“, erklärt sie die Herangehensweise von Männern und Frauen an berufliche Herausforderungen.