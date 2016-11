Für etwa 230 Windkraftanlagen in Österreich (über 100 davon in NÖ) gibt es alle Bewilligungen, die gebraucht werden, um mit dem Bau zu starten. Die Förderanträge dafür liegen bei der Ökostrom-Abwicklungsgesellschaft und warten auf Bewilligung. „Es liegt allein an der Politik, einen verstärkten Ausbau in Gang zu bekommen: Die Anlagen könnten sofort gebaut werden. Investitionen in Milliardenhöhe würden so ausgelöst“, sagt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Jetzt wurde eine Befragung von der IG Windkraft in Auftrag gegeben. 1.150 Personen wurden vom Institut für statistische Analysen Jaksch und Partner GmbH befragt. 93 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich von der Politik wünschen, dass rasch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien geschaffen werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse allein schon wegen des Klima-Abkommens in Paris vorangetrieben werden, so Moidl.