Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) wächst – österreichweit und vor allem auch in Niederösterreich. Im blaugelben Bundesland zählte der ÖGB nach der jetzt der NÖN vorliegenden aktuellsten Statistik mit einem Zuwachs von 1872 Mitgliedern gegenüber 2016 rund eine Viertelmillion Gewerkschaftsmitglieder, exakt sind es 225.280.

Damit ist Niederösterreich hinter der Steiermark (plus 3697) hauptverantwortlich dafür, dass der Gewerkschaftsbund österreichweit zum Abschied von ÖGB-Präsident Erich Foglar heuer im Juni steigende Mitgliederzahlen vorweisen kann. In Summe sind es mit dem Plus von 4809 Mitgliedern 1,205.698 Gewerkschaftsmitglieder. Der Aufwärtstrend hält damit nach 2016 weiter an. Im Gegensatz dazu gab es in Wien einem Schwund von 2244 ÖGB-Mitgliedern.

Beamtengewerkschaft ist für Zuwachs hauptverantwortlich

Zur Mitgliederentwicklung im niederösterreichischen ÖGB liegen der NÖN noch weitere Details vor. Der Zuwachs geht demnach vor allem auf das Konto der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (Beamte, kurz GÖD). Die Beamtengewerkschaft konnte ihren Stand in Niederösterreich um 1443 auf insgesamt 64.257 erhöhen. Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst ist damit in Niederösterreich die mit Abstand größte der sieben ÖGB-Teilgewerkschaften. Zweitstärkste Teilgewerkschaft in Niederösterreich ist die Produktionsgewerkschaft (Pro-Ge), inklusive der früheren Metallergewerkschaft, die 45.736 Mitglieder zählt (plus 307).

Auf Platz drei rangiert die Gewerkschaft Privatangestellte und Drucker (GPA-DJP), die im österreichweiten Gewerkschaftsbund mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Katzian, einem gebürtigen Stockerauer, ab Mitte Juni den neuen ÖGB-Präsidenten stellen wird. In Niederösterreich zählt diese Teilgewerkschaft 43.486 Mitglieder (plus 298). Die Gewerkschaft Bau-Holz verzeichnete ebenfalls mit einem Zuwachs von 109 Mitgliedern noch ein leichtes Plus.

Drei der sieben Teilgewerkschaften des ÖGB kämpften in Niederösterreich im Vorjahr mit schrumpfenden Mitgliederzahlen. Es sind dies die Postgewerkschaft (minus 172), weiters die younion (früher Gemeindebedienstete) mit einem Rückgang um 85 Mitgliedern sowie die Dienstleistungsgewerkschaft Vida, zu der auch die Eisenbahner zählen, mit minus 28 Mitgliedern.

Nachwuchsprobleme in fast allen Bundesländern

Ein Problem des ÖGB ist, dass in der Gewerkschaftsjugend wenig Mitglieder nachrücken. Österreichweit gab es bei der Jugend 829 Mitglieder weniger. In Niederösterreich betrug das Minus 52 Mitglieder. Mit Ausnahme von Vorarlberg (plus 75) wurden in allen anderen acht Bundesländern bei der Jugend Mitgliederrückgänge verzeichnet.