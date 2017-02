So wuchs der Wunsch, sich selbstständig zu machen, um noch besser auf Kundenwünsche eingehen zu können.

Schließlich ergab sich die Möglichkeit, das bestehende DAN Küchenstudio in St. Pölten im Traisencenter zu übernehmen und mit Unterstützung der RIZ Gründeragentur wagte Schweiger den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Marke Dan steht für höchste österreichische Qualität und ist Marktführer in Österreich.

„In einem Studio ist es einfacher auf die Wünsche der jeweiligen Kunden einzugehen als in einer großen Firma. Mehr Zeit für den einzelnen Kunden, persönliches Service, fachlich kompetente Beratung. Der jeweilige Berater übernimmt die Kundenbetreuung von Anfang bis zur Fertigstellung und darüber hinaus. Er ist Ansprechpartner für alles. Angefangen von der Planung Ihrer Wunschküche in angenehmer Atmosphäre bis hin zur qualitativ hochwertigen Montage und Komplettierung. Unsere Kunden schätzen besonders, dass wir auch bei Bedarf die professionelle Ausführung für Vorarbeiten wie Elektriker, Installateur, Bodenleger und Maler organisieren“, so die Jungunternehmerin stolz. Anita Schweiger und ihr Team freuen sich auf ihren Besuch in ihrem neu gestalteten Küchenstudio im Traisencenter St. Pölten.

Mehr Infos unter:

Kontakt Schweiger: www.dan-kuechenwelt.at

www.riz.at