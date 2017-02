Sie hat sich daher auf die Bewältigung von Beziehungsproblemen und Stress spezialisiert und bietet Einzelberatung, Paarberatung, Familienberatung und bei beruflichen Themen Coaching an. Ursprünglich war sie Firmenkundenbetreuerin in Banken.

Aufgrund von Umstrukturierungen orientierte sie sich neu und machte so ihre Berufung zum Beruf. „Eine gute Beziehung zu anderen Menschen und ein guter Umgang mit Stress hat viel mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun. Je nachdem wie wir die Welt sehen, gehen wir mit Konflikten und schwierigen Situationen um. Daher lege ich den Focus in meiner Beratung auch auf die ,Beziehung zu sich selbst‘. Ich bringe Zuversicht, Lebensfreude und Humor in die Beratungs- und Coachingstunde mit“, so die Jungunternehmerin.

Ihre systemischen Beratungsmethoden ermöglichen es, Probleme zu verstehen, das eigene Selbstvertrauen zu steigern und alltägliche Aufgaben und schwierige Situationen mit mehr Gelassenheit zu meistern. Die Hypnosystemischen Methoden beziehen Körper und Sinnesorgane als Informationsquelle mit ein.

Mehr Infos unter:

www.lebensberatung-elsinger.at

www.riz.at