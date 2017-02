Er ist nun bereits im dritten Jahr erfolgreich tätig. Sein Ziel besteht darin, charakteristische und einzigartige gut funktionierende Webseiten zu designen und zu entwickeln. Gerade das Zusammenspiel von Design und Funktionalität einer Webseite ist für den Erfolg ausschlaggebend.

Neue Technologien und die daraus resultierenden Ideen machen jeden Webauftritt zum Erfolg. Für den kreativen Problemlöser stehen die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionalität einer Webseite, vor allem auf mobilen Endgeräten, an erster Stelle. Sein Erfolgsgeheimnis besteht darin, sich auf Details zu konzentrieren und auch oft Konventionen zu brechen. Ertls „Think out of the box“-Denken verhalf ihm auch, sich am internationalen Markt zu etablieren.

Er hat das Gespür und die Sensibilität für Details und arbeitet seit Anbeginn u.a. mit einer Londoner Agentur zusammen. Namhafte internationale sowie heimische Unternehmen gehören zu seinen zufriedenen Kunden. Er verhalf bereits mehreren Betrieben durch die kompetente Umsetzung der Projekte den Umsatz maßgeblich zu steigern. Von der Idee bis hin zur Realisierung begleitet Georg Ertl in Waidhofen/Thaya seine Kunden. Er entwickelt mit seinem Kreativteam eine Marke und alles, was dazu gehört.

Mehr Infos unter:

http://www.tq-digital.com

www.riz.at