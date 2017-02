Gründerin des Monats Neulengbach .

Erfolgreicher Start mit dem RIZ: „Als Kind war ich selbst mit einer schweren Krankheit konfrontiert und entdeckte dadurch meine besonderen Fähigkeiten hinsichtlich der Wahrnehmung von Blockaden und Problemen von Menschen. Zuerst an mir selbst, in weiterer Folge auch im persönlichem Umfeld“, so Helga Erhard, Jungunternehmerin aus Neulengbach.