„Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe!“ Pippi Langstrumpf. Unter diesem Motto hat sich Barbara Benesch im Jänner 2018 in das Abenteuer Selbständigkeit gestürzt.

Nach Abschluss des Diplomlehrgangs zum Digital Marketing Managers im Frühjahr 2017 hat sie sich intensiv auf die Gründung ihrer kleinen und feinen Werbeagentur One4One Communication in Mödling vorbereitet.

Als One- Woman-Show ist sie auf Digital Marketing, Online Werbung und Social Media spezialisiert. „Dank meiner über 20-jährige Erfahrung in internationalen und nationalen Werbeagenturen, sowie auf Unternehmensseite während meines Auslandsaufenthalts, verliere ich auch die klassischen Marketing-Disziplinen nicht aus den Augen. Durch die langjährige Beratung und Betreuung von lokalen Unternehmen bis hin zu (inter)nationalen Großkonzernen verfüge ich über ein sehr breites Wissen aus unterschiedlichsten Branchen.

Die Betreuung der Großkonzerne weckte in mir den Wunsch nach beruflicher Veränderung. Der Trend zurück zur Regionalität, hat mich bestärkt mein Know-how zukünftig an regionale Unternehmer weiterzugeben“, so die Gründerin. Daher hat sie sich zur Aufgabe gemacht regionale EPUs und Kleinunternehmen bei ihren (digitalen) Marketingaktivitäten zu unterstützen. Benesch will auch kleine Unternehmen im Internet sichtbar machen.

Mehr Infos:

Kontakt Barbara Benesch: 0676/6915744

www.one4one.at

www.riz.at