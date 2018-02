„Im Bereich Web-Design bieten wir mit „MegaKomplett“ ein allumfassendes Einsteigerpaket an, das sämtliche Anforderungen an eine moderne Homepage erfüllt. Unsere Designvorlagen können dabei zu großen Teilen personalisiert werden.

Bei dem Paket „MegaIndividuell“ hingegen konzeptionieren wir die Homepage möglichst genau nach den individuellen Kundenvorstellungen. Professionell gestaltete Marketing-Kampagnen zählen ebenfalls zu unserem Portfolio – sie dienen beispielsweise der Imagewerbung, der Präsentation von Produkten oder Dienstleistungen, zur Bewerbung von Aktionen, Veranstaltungen oder zur allgemeinen Kundenkommunikation“, so Wolfgang Pawlin.

„Wir glauben an Design, das Geschichten erzählt, eine Botschaft vermittelt und Emotionen erzeugt. Eine gute Marke muss einzigartig, schlicht und zeitlos sein. Unser Repertoire hier umfasst Corporate Design, Logoentwicklung, Schriftzüge, Papierwaren und Signaletik, Editorialdesign (Magazin, Buch-Layout, Kataloge, etc.) sowie Etiketten,- Plakat- und Verpackungsdesign“, so Gastón Larrain-Schiller.

Kontakt Wolfgang Pawlin und Gastón Larrain- Schiller: 0676 753 9083

