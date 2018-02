Nach fast 20 Jahren in einer Raumausstattung und Tischlerei tätig war es im Mai dieses Jahres dann soweit und sie wagte den Schritt in die Selbständigkeit.

Sie bietet ihren Kunden fachkundige Beratung, Planung und Montage von Vorhängen und Innenbeschattungslösungen an. Ihre Kunden können aus einer breiten Palette an hochwertigen Dekoren, Gardinen und Bio-Stoffen auswählen. Auch die Tapezierung von Möbeln wird mit einem Kooperationspartner angeboten. Als besonderen Service begleitet die Jungunternehmerin ihre Kunden dabei vom Ausmessen bis zur Montage, wodurch sie sich viel Zeit und Nerven ersparen. „Ich begleite meine Kunden bei der Verwirklichung ihrer Wohnträume. Mir ist wichtig, alle Wünsche und Vorstellungen voll miteinzuplanen und zu realisieren. Vom Ausmessen bis hin zum Aufhängen und Montieren“, erzählt die Jungunternehmerin.

Unterstützung holte sie sich vom riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, die sie bei den einzelnen Schritten begleitete. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos. Nutzen Sie auch bei riz up Veranstaltungen die Gelegenheit zum Networking!

Mehr Infos:

www.hannatex.at

www.riz.at