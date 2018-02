Der Jungunternehmer Thomas Eisinger hat sich im September 2016 mit seinem Geschäft Two- Hands Eisinger e.U. in Korneuburg selbständig gemacht. Den Bereich - Wellnessausstattung fürs Zuhause – hat er sich aus mehreren Aspekten zum Schwerpunkt gesetzt. Schon der gelassene Umgang mit Kundinnen und Kunden, welche gezielt nach Erholung und Entspannung suchen, lässt sich nur selten mit dem einer anderen Branche vergleichen.

„Es motiviert mich, durch die richtige Beratung und Produktwahl, eine Erleichterung des Alltags oder eine Hilfestellung bei Problemen wie Rückenschmerzen, Verspannungen oder Schlafproblemen anbieten zu können. Kurz und knapp: Ein glücklicher Kunde macht glücklich!“, so der Gründer. Angeboten werden Produkte, Dienstleistungen und Reparaturen an Wasserbetten und Poolzubehör (Filteranlagen, Wärmepumpen, Poolroboter, Abdeckungen, Entfeuchtungsgeräte, Elektroerhitzer und Wärmetauscher, …).

Thomas Eisinger ist für seine Kunden mit auserwählten Produkten in bester Qualität mit dem besten Preis unterwegs. „Kosten wie z.B. für einen Schauraum werden eingespart, unsere Kunden profitieren davon. Bei uns bekommen Sie eine ehrliche Beratung, nicht nur Gewinnbezogen“, erklärt der Gründer. riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich betreut jeden Gründer und jede Gründerin auf dem Weg in die Selbständigkeit.

Mehr Infos:

www.twohands.at

www.riz.at