„So war es fast eine logische Konsequenz meine Leidenschaft zu einem zweiten Standbein zu machen. Inzwischen bin ich Kleinunternehmerin. Wie der Name „Wedding & Event Stylist“ schon sagt, ist meine Aufgabe Events zu „stylen“. Hier geht es nicht um die klassische Planung, sondern im Mittelpunkt steht das Visuelle: Ich kümmere mich darum, dass eine Feier, ein Event zu einem Erlebnis für´s Auge wird.

Dabei gehe ich selbstverständlich voll auf die Wünsche meiner Kunden ein. Um zu verstehen, was gewünscht wird, bedarf es Geduld, Kreativität und Einfühlungsvermögen, die Kunst, aus den Ideen und Vorstellungen meiner Kunden ein unvergessliches Fest zu kreieren und auch alle dazu nötigen Leistungen mitanzubieten“, so die Gründerin.

Aber auch gerade wenn es an Ideen fehlt, kommt die Wedding & Event Stylistin ins Spiel. In den USA schon verbreitet, ist der Beruf in Europa erst allmählich im Kommen. Das Potential ist jedoch groß, einen „Wedding & Event Stylisten“ für seine Veranstaltung zu buchen liegt stark im Trend. Unterstützung erhielt Anne-Marie Krammer von riz up, der NÖ Gründeragentur.

Mehr Infos:

www.annemariekrammer.com

www.riz.at