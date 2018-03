Durch die Digitalisierung hat sich vieles grundlegend verändert. Einiges ist leichter geworden, so hat man heutzutage die Möglichkeit Kundschaft aus aller Welt anzuwerben, jedoch wird dadurch häufig das Wichtigste in diesem Beruf vernachlässigt: Der Kundenkontakt.

In vielen Werbeagenturen ist die Beteiligungsmöglichkeit der Kunden sehr eingeschränkt. „Deshalb habe ich mich dazu entschieden ,Creative Fox - Grafikdesign‘ ins Leben zu rufen, um Kunden zu ermöglichen, aktiv an dem Prozess von der ersten Idee bis zur Verwirklichung ihres grafischen Projektes teilzunehmen. Durch die Kombination aus meinem Fachwissen, welches ich im Bachelorstudium der New Design University gewonnen habe und

den individuellen Vorstellungen der Kunden werden somit einzigartige Ergebnisse erzielt. Mein Angebot umfasst eine Vielzahl von analogen aber auch digitalen Werbemitteln. Dazu gehören alle möglichen Drucksorten (Plakate, Flyer, Booklets, Broschüren, Preislisten, Speisekarten, Einladungen, …) sowie das Gestalten von Websites und anderen online Auftritten (Social Media). Des Weiteren biete ich die Neugestaltung sowie auch die Überarbeitung von bereits bestehenden Corporate Designs für Unternehmer an. Neben Logos und Geschäftspapieren umfasst mein Angebot auch diverse Kleinigkeiten wie Giveaways, sowie Werbemittel für Events. (Kugelschreiber, Schirme, …)“, so Carina Fressner.

Mehr Infos:

www.creativefox.at

www.riz.at