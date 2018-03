„Das Modellieren der Fingernägel ist die richtige Wahl, wenn Sie mit Ihren Naturnägeln nicht zufrieden sind. Ich habe SunShine Nagelstudio gegründet um jeder meiner KundeInnen den Traum gepflegter und besonderer Nägel zu ermöglichen. Mir ist es besonders wichtig auf jeden einzelnen der Wünsche meiner KundInnen einzugehen.

Ich mache meine Arbeit mit voller Hingabe und arbeite mit den neuesten Technologien. Kommen Sie mich besuchen und überzeugen Sie sich selbst“, so die Jungunternehmerin stolz über ihre Arbeit.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos. Nutzen Sie bei riz up Veranstaltungen die Gelegenheit Networking zu betreiben und interessante Geschäftskontakte zu knüpfen!

Kontakt Daniela-Adriana Ferenczik: 0660 383 0687

http://fb.com/SunShineStudioNagel

www.riz.at