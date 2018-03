Elfriede Proyer liebt das Backen schon ihr ganzes Leben lang. Nachdem es ihre Gesundheit nicht mehr zuließ ihren Beruf als Behindertenfachkraft auszuüben, entschied sie sich, ihr langjähriges Hobby zum Beruf zu machen und wagte Anfang Mai 2017 den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit sehr viel Unterstützung von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, fand die Eröffnung von Elfi´s Cupcakes-Welt-Zubehör für Torten und mehr in der Hauptstraße 38, 2452 Mannersdorf mit großem Erfolg statt.

„Durch die persönliche Hilfe von riz up Berater Mag. Peter Paffel ging das Unternehmen von der Idee bis zur Öffnung schnell voran. In meinem kleinen Laden kann ich jetzt mit fachlicher Beratung Qualitätsprodukte, wie Fondant, Backmischungen, Backformen sowie Dekor aus Zucker, Schokolade und Fondantfiguren anbieten. Außerdem biete ich persönlichen Fotodruck für Ihre Torte an. Ich freue mich auf alle Wünsche meiner Kunden eingehen zu können“, so die Gründerin stolz über ihre neue Tätigkeit.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

www.cupcakes-welt.at

www.riz.at