„Meine Ausbildung zur Energetikerin hat mir gerade im Umgang mit Kindern sehr geholfen eine andere Sichtweise zu bekommen. Ich sehe mein Leben als eine spannende Reise zu mir selbst. Nach sehr vielen Herausforderungen die mir das Leben gebracht hat, führte mich meine Reise zur Meditation und einigen energetischen Ausbildungen, wofür ich heute unendlich dankbar bin.

Bei meinem ersten Seminar wusste ich, dass ist der richtige Weg für mich und auch meine Berufung. An der Begeisterung hat sich bis heute nichts geändert“, so die Jungunternehmerin über ihr Spezialgebiet. „Wenn Sie ein Mensch sind, der selbst bereit ist für Veränderungen im Leben, begleite ich Sie gerne ein Stück Ihres Weges.

Um Ihr energetisches Ungleichgewicht wieder zu harmonisieren biete ich Ihnen energetische Anwendungen, Bewusstseinsarbeit - sich der Dinge bewusst zu werden, die wir unbewusst erschaffen, Glaubensätze und emotionale Muster aus der Kindheit anzusehen und in Heilung zu bringen“, erzählt die Gründerin stolz. Außerdem bietet Gertrude Weichselbaum auch energetische Hausreinigung (Räuchern) an.

Unterstützung erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der NÖ Gründeragentur. Das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

www.gertrudeweichselbaum.at

www.riz.at