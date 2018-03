Mobile Friseurmeisterin lässt keine Wünsche unerfüllt .

Erfolgreicher Start mit riz up: Nach ihrer Ausbildung an der Friseurprivatschule Headquarters 2010 unter Christine Wegscheider arbeitete Henriette Turbucz in verschiedenen Salonbereichen und entschied sich, nach der Absolvierung ihrer Matura 2017, ihren Meisterbrief zu machen.