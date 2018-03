In den letzten 5 Jahren hat die Jungunternehmerin an der Rezeption gearbeitet und kann somit für ihre Selbstständigkeit die Erfahrungswerte im Bereich Service und Verwaltung toll einsetzen.

„Damit ich gut vorbereitet in die Firmengründung schreite habe ich bei den RIZ Seminaren einige tolle Tipps und einige motivierte Menschen kennen lernen dürfen“, so Kerstin Schreiber über ihren Start. Die Hütte besteht aus einem jungen Team von Mitarbeitern und verwöhnt seine Gäste mit regionalen Produkten aus der Region.

„Wir legen sehr viel Bedacht das die Wertschätzung in der Region bleibt und möchten unsere Gäste in heimeliger Atmosphäre verwöhnen. „Unsere Produkte versuchen wir hauptsächlich aus der Region zu beziehen. Wir arbeiten z.B. mit der Fleischerei Böck aus Rastenfeld zusammen.

Wir bekommen das Fleisch geliefert und weiterverarbeitet wird es direkt in der Hütte. Der Schweinsbraten wird von mir selbst portioniert, gewürzt und gebraten. Unser Hüttenbrot erhalten wir täglich frisch von der Bäckerei Klammert in Zwettl - frische Qualität der Ware ist uns sehr wichtig“, so die Gründerin nach dem Motto „Geht nit gibt’s nit!“.

Kontakt Kerstin Schreiber: 0664 2101483

www.riz.at