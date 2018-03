Dank Nailbar zu schönen Fingernägeln .

Erfolgreicher Start mit riz up: Kata Ilyes wurde in Ungarn geboren und lebt seit drei Jahren in Sankt Pölten. Seit mehr als sieben Jahren ist sie als Nageldesignerin und Fußpflegerin tätig. Der sehr beliebten Acryltechnik ist sie das erste Mal in 2009 begegnet, als sie neben ihrem Studium (KJF Fachhochschule) in Bodis Arts Beautysalon in Budapest als Rezeptionistin arbeitete.