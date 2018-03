Mit der anschließenden Bildbearbeitung werden die entstandenen Bilder zu Ihren hoch ansprechenden, verkaufsfördernden Werbeträgern. „Meine oberste Priorität ist es, meine Kunden zu begeistern, dazu gehört eine ausführliche und kompetente Beratung, um ein speziell zugeschnittenes Angebot für Sie zu erstellen“, so der Jungunternehmer.

Im September 2017 wagte Markus Jung den Schritt in die Selbständigkeit. Es macht ihm Freude immer wieder vor Herausforderungen zu stehen. „2010 begann ich in meiner Freizeit zu fotografieren und retuschieren und lernte schnell dazu, bildete mich stetig bis heute weiter.

Jetzt möchte ich mit meinem erlernten professionellen Wissen und Talent andere Unternehmen die Möglichkeit bieten, auf deren Websites, Social Media Plattformen u.v.m. einzigartig hervorzustechen und Kunden für sich zu gewinnen“, so der Gründer über sein Angebot. Umfangreiche Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare, das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

www.mjmphotography.at

www.riz.at