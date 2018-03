Nach jahrelanger Berufserfahrung im Maschinenbau und –handel, der Lebensmittelhygiene und der erfolgreichen Gründung seines Handelsunternehmens entwickelte der Jungunternehmer vor kurzem umweltschonende und preisgekrönte Desinfektionsmaschinen für lebensmittelverarbeitende Betriebe.

Er entschied sich, die in seiner Heimat bauen zu lassen. Auf der Suche nach einem regionalen Stahlbaubetrieb fand er die etablierte Melker Schlosserei Burgstaller, die wegen der bevorstehenden Pensionierung des Eigentümers zum Verkauf stand. Seit kurzem werden nun in der Jakobstraße 5 in Melk diese Maschinen gebaut und damit die Wertschöpfung in der Region gehalten und hochqualitative Arbeitsplätze geschaffen.

Diese Maschinen stehen bereits bei namhaften Unternehmen im Einsatz. Neben dem Sonderanlagenbau werden auch alle klassischen Schlosserarbeiten im Bereich Aluminium, Stahl & Edelstahl in bewährter Manier ausgeführt. Der Leistungsumfang erstreckt sich dabei von Abdeckungen, Geländern, Balkonen, Toren, Carports und Überdachungen bis hin zu Renovierungen und Sonderanfertigungen. „Dass bei uns der Kunde mit seinen Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt steht, versteht sich von selbst“, so Markus Rupp.

Mehr Infos:

www.br-metallbau.at

www.riz.at