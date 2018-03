Jede dieser Tätigkeiten bedeutete Herausforderungen auf mehreren Ebenen: Zeit, Psyche, Körper, Gesundheit, zu welchen sie einen Ausgleich schaffen bzw. finden musste.

Diesen fand sie in Yoga, Meditation und veganer Ernährung. „Der Schritt zur Selbstständigkeit und die Idee zur Yogakitchen kamen über meinen eigenen Anspruch der sich aus meinen damaligen Lebensumständen formte: den Menschen dort abzuholen wo er gerade steht und gemeinsam einen Weg zu finden, der sich nach seinen Erwartungen, Wünschen, Bedürfnissen und seinen Lebensumständen richtet“, so die Gründerin.

Deshalb bietet die Yogakitchen Mödling ein vor Ort-Konzept an: Yoga FÜR Zuhause (Yoga in den eigenen vier Wänden, alleine oder in Kleingruppen), Yoga WIE Zuhause (Yoga in ihren Räumlichkeiten, alleine oder in Kleingruppen) und Yoga@Business (Yoga für und in Unternehmen) in 30- bis 90-Minuten-Einheiten. Ein Rezepte-Blog und ein Video-Blog mit Basics der veganen Küche auf ihrer Website runden das Gesamtkonzept ab. Vegane Koch- und Backworkshops und Seminare gibt`s ab Herbst.

Mehr Infos:

Kontakt Natascha Wanek: 0664/28 38 764

www.yogakitchen.at

www.riz.at