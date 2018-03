2006 startete der Jungunternehmer Patrick Schnabler seine Lehre als Glaser. Seit 2012 ist er Glasermeister. „Ich arbeitete in zwei sehr verschiedenen Glasfirmen, sodass ich ein breites Spektrum der Glasbranche kennen lernen durfte. Von der Herstellung/Produktion bis hin zur Endmontage/Abnahme von Glasprodukten bzw. Dienstleistungen. Schließlich entschied ich mich den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen und eröffnete im Jänner 2018 mein Geschäft glaps proglastec“, so der Gründer über seinen Werdegang.

glaps proglastec ist Komplettanbieter im Glas- und Sonderglasbereich – für den Innenbereich sowie für den Außenbereich. „Unser USP ist mit Sicherheit die Erfahrung im Glasbereich und die Einfachheit der Auftragsabwicklung. Zusätzlich sind auch unsere Serviceleistungen hervorzuheben die im Glasbereich ihres gleichen suchen. Unser Ziel ist es glaps proglastec als eine starke Marke für Qualität und Zuverlässigkeit in Österreich zu etablieren.

Unsere Firmenwerte sind in wenigen Worten klar gesagt: „Wir wollen dem Kunden eine Topqualität bieten und lösungsorientiert anstatt problemorientiert arbeiten. Weiters legen wir sehr viel Wert auf die gegenseitige Wertschätzung und die Fairness“, erzählt der Jungunternehmer stolz. Umfangreiche Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer von riz up, die Gründeragentur des Landes NÖ.

Mehr Infos:

office@glaps.at

www.glaps.at