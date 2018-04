Nach seiner Ausbildung an der landwirtschaftlichen Fachhochschule Hollabrunn, war es Andreas Wallers großer Wunsch, die Lehre zum Tierpräparator zu machen.

Dieser Beruf wird in Österreich nur sehr selten gewählt. „Ich erkannte, dass mir diese Arbeit sehr viel Freude bereitet und habe daher beschlossen mich selbständig zu machen. Da wir bei uns zu Hause Platz zur Verfügung haben und ich meinen Eltern bei der Landwirtschaft helfe, war es von vornherein klar, mir eine Werkstatt samt Ausstellungsraum hier einzurichten. Nachdem alle erforderlichen Arbeiten zum eigenen Unternehmen erledigt waren, konnte ich im Sommer 2017 endlich damit beginnen.

Dabei wurde mir von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs durch professionelle Beratung und dem PPC Training sehr geholfen. Ich freue mich darüber, dass ich schon einige Kunden gewinnen und deren Wünsche erfüllen konnte. Da ich mit Leib und Seele hinter meiner Arbeit stehe, können Sie darauf vertrauen, dass Sie Ihr Präparat schnell, in sehr guter Qualität und nach Ihrer Zufriedenheit bekommen“, so der Jungunternehmer stolz über seine Arbeit.

Auf Wunsch werden neben Jagdtrophäen unter anderem auch Haustiere und Skelettpräparate angefertigt. Bilder und Eindrücke seiner bisherigen Arbeiten finden Sie auf seiner Homepage oder auf seiner Facebook-Seite.

Mehr Infos:

Kontakt Andreas Waller: 0664/9762544 www.tp-waller.at

www.riz-up.at