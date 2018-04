Als gelernte Grafikerin und Webdesignerin ist Anna Flemming mit der Familiengründung von Wien aufs Land nach Grünbach am Schneeberg gezogen.

„Die Natur ist meine Quelle der Kraft und Inspiration. Die Selbständigkeit ermöglicht mir als Mutter von zwei Kindern zeitlich flexibel zu Arbeiten. Ich blicke auf 15 Jahre Berufserfahrung in Zusammenarbeit mit namhaften Agenturen zurück, wo sich Kreativität und Geschick voll entfalten konnten. Mit Hilfe des riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs, der Betreuung sowie dem Netzwerken, wurde ich bei meinem Wiedereinstieg als Unternehmerin bestens begleitet“, so die Jungunternehmerin über ihren Weg in die Selbständigkeit.

Anna Flemming entwickelt Logos, macht das Design von Visitenkarten, Foldern, Flyern und individuellen Druckdaten. Die Erstellung einer Webseite mittels CMS, responsive Webdesign, SEO Suchmaschinenoptimierung und Social Media Marketing ermöglichen es dem Kunden alles aus einer Hand zu erhalten.

„Besonders am Herzen liegt mir die persönliche Beratung und Betreuung meiner Kunden, sowie der professionelle und zeitgerechte Projektverlauf. Mit ausgezeichnetem Einfühlungsvermögen lassen sich Kundenwunsch und zielgruppenorientiertes Design bestens verbinden“, erzählt Anna Flemming. riz up unterstützt alle Unternehmen in ganz Niederösterreich.

Mehr Infos:

www.flemming.at

www.riz-up.at