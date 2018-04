Das Thema Gesundheit beschäftigt Birgit Wurzer schon ihr ganzes Leben, und so absolvierte sie zahlreiche Weiterbildungen in diesem Bereich. Nach ihrem Studium der Gesundheitsförderung wollte sie mit Menschen zusammenarbeiten, um sie zu befähigen, ihre Gesundheit zu stärken.

Da sie zu diesem Zeitpunkt ihre Leidenschaft im Yoga gefunden hatte, machte sie eine erste Yogatrainer Ausbildung in einem Ashram in Tirol. „Meine Tätigkeit als Yogatrainerin in Teneriffa für acht Monate änderte sehr viel in meinem Leben. Ich beschäftigte mich weiterhin sehr viel mit dieser indischen Lebensphilosophie und absolvierte in Indien eine weitere Yoga-Ausbildung. All diese Erfahrungen haben mich Schritt für Schritt auf meine Selbstständigkeit vorbereitet.

Zusätzlich genoss ich auch die professionelle Unterstützung seitens des riz up. Im Frühjahr 2017 war es dann soweit und ich begann meinen ersten Hatha-Yogakurs in Gresten zu unterrichten. Die Yogastunden führten mich auch zu meiner zweiten Tätigkeit als Regionalberaterin für Gesunde Gemeinden in NÖ.

Mittlerweile halte ich drei Yogakurse - Hatha & Hatha-Vinyasa - in Gresten und in St. Georgen/Leys und bin sehr dankbar, diesen Weg gehen zu dürfen“, so Birgit Wurzer. Die Stunden beinhalten Körperübungen, Atemübungen, Entspannung und Meditation – Werkzeuge, die auch aus Wurzers Leben nicht mehr wegzudenken sind.

Mehr Infos:

Kontakt Birgit Wurzer: 0676 / 3707258

https://purnavida.jimdo.com

www.riz-up.at