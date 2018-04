Aus persönlichem Bedarf und aufgrund der starken Nachfrage im Bereich Rohfütterung für Hunde & Katzen wurde Ende 2015 die Firma Dagmar Reheis e.U. als Vertriebsunternehmen der Prime Meat GmbH gegründet. Seit Mai 2017 hat Dagmar Reheis ihr Lager und einen wöchentlichen Verkauf in 3385 Gerersdorf bei St. Pölten am Areal der Tischlerei Krumböck im Cowörk.

Geöffnet immer freitags von 16.00-19.30 Uhr und nach Terminvereinbarung. „Wir bieten Fleisch aus Österreich, das einer täglichen Kontrolle des Veterinärarztes unterliegt. Die tiefgekühlte Produktpalette reicht von kleinen 100g Röllchen über ¼ kg und ½ kg bis zu 1 kg Packungen. Luftgetrocknete Leckereien ohne Zusatzstoffe runden unser Sortiment ab. Vom Rind über Lamm, Huhn und Pute bis hin zum Fisch finden Sie bei uns alles für Ihren Vierbeiner.

Durch die enge Kooperation mit dem Produzenten und durch die langjährige Erfahrung in der Fleischbranche können wir beste Qualität garantieren und sind dennoch flexibel und können auf spezielle Kundewünsche persönlich eingehen“, erzählt die Gründerin über ihr Geschäft. riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich betreut jeden Gründer und jede Gründerin auf dem Weg in die Selbständigkeit. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: www.pr1memeat.at

www.riz-up.at