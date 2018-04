„Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber so viel weiß ich sehr wohl: es muss anders werden, wenn es besser werden soll.“ Frei nach diesem Motto hat Gudrun Senker ihren Beruf als Flugbegleiterin nach 23 Jahren aufgegeben, und lebt seit Jänner – dank Unterstützung des riz up – ihre Berufung als selbständige Lebens- und Sozialberaterin in Neunkirchen.

Oft befinden wir uns in einem Strudel von Negativwahrnehmungen, fehlende innere Balance und Lebensqualität, private und berufliche Veränderungen- wer kennt das nicht?! „Ich bin Ihre Fachfrau auf den Gebieten Beziehung, Burnout und Stress, Lebenskrisen, Entscheidungsfindung, Mobbing, Mediation und Angehörigenbegleitung von dementen und an Alzheimer erkrankten Personen. Das Ziel meiner Beratung ist es, lösungsorientiert, konstruktiv und aktiv, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.

Produktive Veränderungen, wertvolle Impulse, eine „Initialzündung“ werden in respektvollem Umgang erarbeitet. Echtheit, Wertschätzung und Einfühlungsvermögen sind mir besonders wichtig. Ich orientiere mich nach den Bedürfnissen meiner KlientInnen. Denn diese Bedürfnisse sind der Schlüssel zu den persönlichen Fähigkeiten und Potenzialen“, erklärt die Jungunternehmerin. Gudrun Senker steht jederzeit gerne für ein unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung.

Unterstützung erhielt sie von riz up, der NÖ Gründeragentur.

Mehr Infos:

Kontakt Gudrun Senker: 0650 / 59 17 772

www.riz-up.at