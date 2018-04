Johanna Schaffer ist seit Jänner 2018 Jungunternehmerin mit ihrer Tierarztpraxis in Tribuswinkel. Bei ihr werden Hunde, Katzen und kleine Heimtiere betreut.

„Ich biete in meiner Ordination Vorsorgeuntersuchungen, Erstellung individueller Impfpläne, Zahnbehandlungen und Zahnhygiene, interne Medizin und Chirurgie mit Inhalationsnarkose an. Durch die Zusammenarbeit mit Konsilliarchirurgen (Fachtierärzte für Chirurgie) biete ich nahezu alle Operationen an“, so die Gründerin.

Nach Operationen oder bei schwereren Krankheiten werden die Tiere für eine gewisse Zeit stationär aufgenommen. Schaffer legt Wert auf kurze Wartezeiten, falls es doch dazu kommt, können Hunde und Katzen in getrennten Wartezimmern warten. „Mir ist wichtig, dass sich Tier und Mensch wohl fühlen. Deswegen versuche ich auch bei der Behandlung bzw. Untersuchung eine möglichst stressarme Situation zu schaffen. In der Ambulanz steht ein hausinternes Blutlabor zur raschen Diagnose zur Verfügung.

Weiters können mit einem digitalen Röntgen und einem modernen Ultraschallgerät mit speziell für die Veterinärmedizin konzipierten Sonden noch genauere Untersuchungen gemacht werden. Auch bei Hausbesuchen können sehr viele Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt werden und die Tiere, aber auch ihre Besitzer sparen sich den Stress durch den Transport zur Tierarztpraxis“, sagt Schaffer.

Mehr Infos:

Kontakt Johanna Schaffer: 02252/259073 www.tierarztpraxis-tribuswinkel.at

www.riz-up.at