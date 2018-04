Nach abgeschlossener Lehre als Friseurin & Perückenmacherin, Stylistin und vielen Jahren Praxis im Friseursalon wollte sich Michaela Hauer weiterentwickeln und startete daher nach erfolgreich abgelegter Unternehmer- und Meisterprüfung am 1. März 2018 mit ihrem Einzelunternehmen „Michi´s Mobile Glitzerlocke“ als mobile Friseurin.

„Ich komme gerne zu Ihnen nach Hause oder Sie kommen auf Wunsch zu mir ins Studio Relax - St. Pölten, Wienerstraße 43. Ich biete sämtliche Friseurdienstleistungen an. Neben allen möglichen klassischen und modernen Haarschnitten style ich Eventfrisuren für z.B. Hochzeiten oder Bälle.

Weiters biete ich Elumen und Wimpernwelle an. Mein Motto lautet „ Nimm dir Zeit für deine Kunden und mache ihre Stylingträume zur Wirklichkeit“, so die Jungunternehmerin motiviert. Michaela Hauer freut sich auf all ihre Kunden und auf die Herausforderung ihr Unternehmen aufzubauen und erfolgreich am Markt zu etablieren.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos. Nutzen Sie bei riz up Veranstaltungen die Gelegenheit zum Networking!

Mehr Infos:

Kontakt Michaela Hauer: 0676 / 3864331

www.riz-up.at