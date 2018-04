Fasziniert von der Wirkung der Akkupressur hat sich Penka Neuhauser für eine Ausbildung zur dipl. Shiatsupraktikerin an der Internationalen Shiatsu-Schule Österreichs entschieden.

Nach Abschluss der 3-jährigen Ausbildung und erfolgreich abgelegter Diplomprüfung eröffnete sie ihre eigene Praxis in Winklarn. Dort ist sie seitdem für Klienten da, die Blockaden lösen und ihre Lebensenergie wieder in Fluss bringen möchten. Shiatsu ist eine ganzheitliche Körpertherapie, die ihre Ursprünge in der chinesisch-japanischen Gesundheitslehre hat.

Die Behandlung erfolgt über den Fingerdruck. Die Intensität wird von sanft bis kraftvoll auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Shiatsu wird am Boden auf einer Matte ausgeübt, der Klient trägt dabei bequeme Kleidung. Neben spezifischen Drucktechniken, biete ich auch Rotationen, Dehnungen, Moxibustionen oder Schröpfen an.

Ziel der Shiatsutechniken ist es, die Lebensenergie, die auf Chinesisch Chi heißt, wieder ins Fließen zu bringen. Ein Ungleichgewicht dieser Energie verursacht Unwohlsein, das wir individuell unterschiedlich als Verspannung, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Nervosität, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder ähnliches wahrnehmen. „Gerade in unserem stressgeplagten Alltag kann eine Shiatsubehandlung ein willkommener Kurzurlaub für Körper und Seele sein. Überzeugen Sie sich von der wohltuenden Wirkung dieser Behandlung“, so die Gründerin.

Kontakt Penka Neuhauser: 0650/6742454

