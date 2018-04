Seit seiner Kindheit beschäftigt sich Stefan Schindler mit Kräutern. Deshalb machte er auch die Ausbildung zum Kräuterexperten. Durch sein Interesse an der Natur wurde auch das Salz für ihn immer wesentlicher.

„Durch Zufall ist mir das echte österreichische Steinsalz in die Hände gefallen. Da begann ich, mich richtig mit dem Thema auseinander zu setzen. Mir war und ist es sehr wichtig, ein 100% österreichisches, naturbelassenes Salz, dem nichts entzogen und auch nichts beigefügt wird zu haben und weiterzugeben.

Österreich hat eine der ältesten Salzabbaustellen der Welt, und mein Gedanke war es, dieses kostbare traditionell, bergmännisch abgebaute Salz aus Altaussee den Menschen wieder näher zu bringen, sie aufmerksam zu machen, mit welch hochqualitativem Salz wir in unserem Land aufwarten können“, so der Gründer.

Es sind viele wertvolle Mineralien darin enthalten und es ist sehr gut im Geschmack! Es bereichert Speisen und ist wichtig für unsere Gesundheit. Stefan Schindler bietet dieses spezielle Salz küchenfertig zum Würzen und zum Verfeinern von Speisen an. „Zusätzlich haben wir das Steinsalz in grober Körnung (4mm) für die Salzmühle, das auch zum Pökeln von Fleisch verwendet wird. Über unseren Online Shop kann bequem von zu Hause aus bestellt werden. Wir verkaufen auch B2B und es finden regelmäßig Salz, Kräuter und Wasservorträge bei uns am 1000Krauthof statt“, sagt Schindler.

Mehr Infos:

Kontakt: www.1000kraut.at

www.riz-up.at