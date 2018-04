An der Boku Wien absolvierte Dipl.-Ing. Victoria Lintner das Studium Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung. Schon immer hatte sie eine besondere Liebe zur Natur und fühlte sich im Grünen sehr wohl.

„Das aktive Erleben unserer tierischen und pflanzlichen Gefährten empfinde ich bis heute als spannend und beglückend. Daher wollte ich mein Hobby zum Beruf machen und gründete am 1.4.2017 meine Planungsfirma ,Naturnahe Zaubergärten‘ “, so die Gründerin.

Praktische Erfahrungen sammelte sie im eigenen Garten, sowie in einer Stauden- und Wasserpflanzengärtnerei. Ein Herzenswunsch von ihr ist, den Kunden zu vermitteln, dass jeder noch so kleine Garten, jedes Beet, jede Wasserstelle, also jeder kleine, freie Platz naturnahe gestaltet werden kann.

Durch eine große Pflanzenvielfalt und deren standortgerechte Auswahl, wird der eigene Garten zum kleinen Paradies direkt vor der Haustüre. „Gerne stelle ich Ihnen mein umfangreiches Wissen, bezüglich der Vielfalt und Schönheit unserer Gehölze, Stauden und Wasserpflanzen zur Verfügung. Wenn Ihre Zeit knapp bemessen ist und Sie sich trotzdem einen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Naturgarten wünschen, also kein Computermodell, dann ist meine Zaubergärten-Onlineplanung vielleicht die richtige Lösung. Mit einigen Mails und Fotos kann ein gutes, zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden“, erzählt Lintner stolz.

