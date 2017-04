Anita Fürlinger hatte diesen Traum und eröffnete so im Februar dieses Jahres ihr eigenes Geschäft Nails & Sugaring by Anita in der Göglstrasse in Krems. Da sie selbst immer schon großen Wert auf ihr Erscheinungsbild legt, ist es für sie ein großes Anliegen das auch so an ihre Kunden weiterzugeben. Sie bietet Nageldesign aller Art an und geht gerne auf jeden Kundenwunsch ein.

Weiters zu ihrem Angebot zählt auch die Enthaarungmethode Soft Sugaring. Vorteile dieser Behandlung sind: Angenehme nahezu schmerzfreie Behandlung, dauerhafter, weicher Haarnachwuchs, 100% natürliche Inhaltsstoffe, ideal für sensible Haut, angenehmes weiches Hautgefühl nach der Behandlung. Sie arbeitet mit hochwertigen Produkten der Firma abcnailstore, somit ist die Garantie für gute Qualität gegeben. Termine können telefonisch oder im Studio ausgemacht werden.

Auf ihrer Facebookseite unter www.facebook.com/nagelstudio. in.krems finden Sie immer aktuelle Beiträge über ihre Arbeiten. Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Ob individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare, das RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Anita Fürlinger: 0660/2848745

www.riz.at