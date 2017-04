„Zum Start dieser Zielsetzung inspirierte mich die Anregung eines Workshops der Frauenberatung Waldviertel und das wiederum führte mich auf den Pfad zur Selbstständigkeit mit tatkräftiger Unterstützung von Ing. Peter Hahn vom RIZ der Gründeragentur für Niederösterreich“, so die Jungunternehmerin. Das Himalayasalz zu kaufen ist nicht überall möglich, in den meisten Geschäften gibt es nur die raffinierten Produkte. Daher bietet Anita Hanisch in ihrem Unternehmen unraffiniertes Ursalz an.

Es dient der Gesundheit und dem Wohlbefinden. Salz ist für das Leben unentbehrlich, der Zellstoffwechsel wäre ohne Salz gar nicht möglich. Unraffiniertes Salz setzt sich aus 84 chemischen Elementen zusammen, den Baustoffen jeglichen Lebens auf der Erde. Himalayasalz kaufen bedeutet Verantwortung übernehmen. Eine bewusst gesunde Ernährung schließt das Kaufen von Himalayasalz ein.

Der Körper wird auf natürlich Weise mit vielen wichtigen Nährstoffen versorgt und gleichzeitig wird den unerwünschten Nebeneffekten des Genusses der unraffinierten Produkte entgegengewirkt. Mit Himalayasalz holt man sich in jeglicher Form – ob als Speisesalz, Kochplatte oder Baustoff – Gesundheit ins Haus. Das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

