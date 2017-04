Das war der Auslöser für den Start in die Selbstständigkeit sowie für einige Ausbildungen mehr. Sie besuchte die Ausbildung zur Stoffwindelberaterin und zur Trageberaterin. Durch ihr großes Interesse, Nachhaltigkeit und Babys zusammenzubringen, schloss sie noch die Ausbildung zum Artgerecht- Coach ab. Das Angebot zur Baby-Led-Weaning-Beraterin rundet das Komplett-Paket ab.

Jetzt steht sie als „Mami- Coach“ in und im Umkreis von St. Valentin zur Verfügung, um junge Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr zu unterstützen. Zudem bereichert sie das Angebot in verschiedenen Eltern- Kind-Zentren, der VHS und anderen Stellen um Vorträge und Workshops zu Babythemen.

Da Christa von der unselbstständigen Arbeit in einer Softwarefirma in die Selbstständigkeit mehr hineinrutschte, als dass sie sich dazu entschied, gab es viele Hürden zu bewältigen, mit denen sie gar nicht rechnete. Hier war es ein riesen Vorteil, dass es die RIZ Gründeragentur mit ihren tollen Beratern gibt. Ihr persönliches Lebensmotto lautet: „Simplify your Motherhood – Vereinfache dein Mutter(da)sein und hinterlasse deinen Kindern eine lebenswerte Welt.“

Mehr Infos:

www.mami-coach.at

www.riz.at