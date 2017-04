So wurde P&F Elektrotechnik Zeiss GmbH im Jänner dieses Jahres gegründet. „Wichtig ist mir qualitativ hochwertige Arbeit, in der die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden im Fokus stehen. Es soll eine nachhaltige Kundenbeziehung aufgebaut werden, die bei der Planung beginnt und über Fertigstellung des Projekts hinausgeht.

Wir haben ein kompetentes und motiviertes Team, dessen Zufriedenheit mir ein wichtiges Anliegen ist, denn: zufriedene Mitarbeiter führen zu zufriedenen Kunden“, so Zeiss. Das Angebot kann sich sehen lassen: Elektroinstallation, Gebäudeautomation und Beleuchtungstechnik, Netzwerk- und Satellitentechnik, Alarm—und Sprechanlagen, E-Check, Haushaltsgeräte: Verkauf und Service, Photovoltaik und Energiespeichersysteme sowie Infrarotheizungen.

Derzeit findet man P&F Elektrotechnik Zeiss GmbH interimsmäßig in der Bahnhofstraße 4 in 3240 Mank (Seiteneingang). Der neue Geschäftsstandort in Kirnberg am Gewerbeplatz 1 wird im Herbst bezogen. _

Mehr Infos:

Kontakt: Christoph Zeiss (GF): 0664/4886700

c.zeiss@et-zeiss.at

Kontakt: Johannes Wippel (Photovoltaik): 0676/3451850

j.wippel@et-zeiss.at

www.et-zeiss.at

www.riz.at