Nach genauen Recherchen und Vorbereitungszeit war es dann soweit. Seit Anfang dieses Jahres bietet Juraj Siroky seine CO2-freien Fahrten auch für Veranstaltungen in Niederösterreich zum Beispiel bei Stadtfesten an. Die völlig entschleunigte Fortbewegungsart der Fahrradrikscha gewährt Einblicke in schöne Städte, wie sie sonst nur beim zu Fuß gehen zu gewinnen sind.

„Auf ungewöhnlichen Wegen alle Ziele erreichen“, könnte das Motto der Routenwahl heißen. Oft sind Kunden fasziniert von den Möglichkeiten abseits der Trampelpfade Sehenswürdigkeiten zu erschließen.

„Meine Grundphilosophie besteht in einem ökologischen Angebot für Personentransportdienstleistung und Stadtrundfahrten mit ökologischem Zusatznutzen“, so Juraj Siroky. Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Ob Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Juraj Siroky: 0650/7355793

musiklehrer4u@gmail.com

www.riz.at