Deshalb hat sie vor Jahren für eine Lehre als Raumausstatterin absolviert. Sie hat erfolgreich in mehreren Branchen gearbeitet und ihre Kunden gerne beraten. Die Vorbereitungen auf dem Weg zum eigenen Unternehmen waren anspruchsvoll, hier war es ein Vorteil, dass es die RIZ Gründeragentur mit tollen Beratern gibt. Die Gespräche mit namhaften Lieferanten sind abgeschlossen und verliefen äußerst positiv.

Musterstoffe und Kataloge, sowie weitere Tools zur Planung stehen der Gründerin schon zur Verfügung, wenn sie ihre Kunden besucht. Homepage, Visitenkarten und der Gesamtauftritt wurden in Zusammenarbeit mit einem professionellen Grafiker erstellt.

Der Businessplan wurde in Zusammenarbeit mit dem RIZ in Hollabrunn erstellt. Im März war es dann soweit und sie wagte den Schritt in die Selbständigkeit. „Ab sofort werde ich meine Kunden zuhause über Vorhänge, Karniesen, Raffrollos, aber auch Sonnenschutz beraten und in Folge Lösungen erstellen.

Dass ich vor Ort ausmesse ist selbstverständlich. In modernen Nähateliers meiner Lieferanten werden die Vorhänge dann fertig genäht, Montage ist ebenfalls möglich. Service und mehr ist meine Devise – Zeit, Kompetenz, Erfahrung und Ehrlichkeit mein Plus. Genau das trifft auf mich zu“, so Marianne Klampfer.

Mehr Infos:

Kontakt Marianne Klampfer: 0699/11793995

www.vorhangdesign.at

www.riz.at