Da sie schon immer mit Tieren arbeiten wollte, stieß sie auf die Tiermassage. „Während der Ausbildung habe ich dann den Cranio-Sacralen Energieausgleich entdeckt. Mir war sehr schnell klar, dass das für mich das richtige Werkzeug ist, um andere auf ihrem Weg zu physischer und psychischer Ausgeglichenheit zu unterstützen - sozusagen als Grundlage für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben. Tieren kann mit dieser Methode natürlich ebenso geholfen werden. In Kürze werde ich zusätzlich auch Pilatesunterricht anbieten“, so die Gründerin.

Mirjam Herman genießt es, selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten zu können. „Zuerst habe ich mich gründlich informiert, was mit der Gründung auf mich zukommt, mir viele Gedanken über meine eigenen Beweggründe und Vorstellungen gemacht, sowie einen geeigneten Praxisraum in Wiesmath gesucht und eingerichtet. Außerdem habe ich nach einem Namen für mein Unternehmen gesucht - „Hands On“ soll nun gleichzeitig Name und Motto darstellen.

Nach der Gründung am 02.07.2016 lag mein Fokus darauf, mein Unternehmen beispielsweise auf „Gesundheitstagen“ vorzustellen, und mein Konzept durch Flyer bekannter zu machen“, so Herman.

www.hands-on.or.at

www.riz.at