In der „Buchhandlung LebensKraft“ sind vorerst die verfassten Bücher des Autors zu erwerben. Die Werke eröffnen Raum für Ruhe und Kraft beim Leser. Das Sortiment konzentriert sich auf Gesundheit, komplementäre Heilmethoden, LebensKraft, Meditation & achtsames Bewegen.

Aus der täglich gelebten Praxis mit den Lehren der Essener, Medizinisches Qi Gong, Geistiges Heilen und achtsames Laufen, veranschaulicht der Autor die Bedeutung und den Zusammenhang der LebensKraft und des Geistes, welche den Büchern ihren besonderen Ausdruck und Nutzen verleihen. Norbert O. M. Feilhaber ist besonders fachkundig auf diesen Gebieten und so werden Fragen gerne beantwortet und man nimmt sich Zeit für den Kunden.

Auf Wunsch können bei Lesungen, Vorträgen oder vor Ort auch persönliche Widmungen erworben werden. „Wir bestellen unsere Bücher nur in Druckereien welche einen hochwertigen Druck garantieren. Gerne versenden wir Ihre Bestellung auch zu Ihnen nach Hause (Gratisversand ab einem Einkaufswert von 35 Euro)“, so Norbert O. M. Feilhaber.Umfangreiche Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer vom RIZ, der Gründeragentur des Landes NÖ.

Mehr Infos:

Kontakt Norbert Oskar Maria Feilhaber: 0676/39 255 39

www.feilhaber.at

www.riz.at