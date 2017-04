Sabine Mühlwanger, Inhaberin der Oldtimer-Vermietung „SooSoo.at“, beweist es mit ihrer Leidenschaft für ihre „Lieblinge“ - Bulli, Sunny, Winnie und Camper. Die vier VW Oldtimer, die mit Herzblut und Begeisterung zum Detail restauriert wurden, können für einen Ausflug, Picknickausfahrt, Hochzeit, Geburtstagsüberraschung, Polterabend, Fotoshooting oder anderen Event österreichweit angemietet werden.

Ob für ein, zwei Stunden, übers Wochenende oder mehrere Tage, alles ist möglich. Eine „Mostviertler Picknicktour“ als Überraschungsgeschenk oder auch andere spezielle Wünsche – SooSoo.at macht’s möglich. „Zeit ist heutzutage das wertvollste, was wir haben. Und die sollten wir mit lieben Menschen und besonderen Momenten verbringen. Eine gemeinsame Ausfahrt in einem VW Bulli oder Käfer Cabrio ist die Gelegenheit beides zu kombinieren“, so die Gründerin. Die Gefühle von Freiheit, Entschleunigung und Lebensfreude weiter zu geben, war der Anreiz, aus der privaten Leidenschaft einen Beruf zu machen.

„Den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern!“ ist das Motto von Sabine Mühlwanger – und dies gelingt ihr immer wieder. „SooSoo.at“ mit Firmensitz in Kematen/Ybbs bietet seit April 2015 jährlich von April bis Oktober seinen Kunden unvergessliche Momente voller Genuss und Zeitlosigkeit.

Mehr Infos unter:

Kontakt Sabine Mühlwanger: 0660/9999229

www.soosoo.at

www.riz.at