Sie hat ihren Sohn durch seine gesamte Schullaufbahn selber betreut, mit ihm gelernt und gemerkt, dass es Methoden gibt, die Spaß am Lernen erzeugen und das notwendige Selbstvertrauen schaffen, um Erfolge zu erzielen. Dieses Wissen wollte sie vertiefen und hat deshalb eine Ausbildung zum Diplom Lerncoach absolviert, um auch anderen in dieser Situation helfen zu können.

„Ich möchte Kinder und Jugendliche professionell dabei unterstützen ihren eigenen Weg zu einem effektiven Lernen zu finden und dadurch ihre Leistungen verbessern. Auch Erwachsene, im Besonderen SeniorInnen sollen von meinen Visionen und meiner Erfahrung profitieren“, so Leopold. Unterstützung erhielt sie vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreichs.

Das RIZ Leistungsangebot ist für UnternehmerInnen in NÖ kostenlos. „Ich bin davon überzeugt, dass man mit dem richtigen Werkzeug viele Lernprobleme in den Griff bekommen kann und glaube, dass Nachhilfe allein der falsche Weg dazu ist. Ich gehe einen Schritt weiter, analysiere und suche gemeinsam mit meinen Klienten den Kern des Problems. Mit meiner Methode soll Lernen wieder Spaß machen – und das ein Leben lang“, so Leopold.

Mehr Infos:

Kontakt Ursula Leopold: 0664/5015221

www.leo-lerncoach.at

leopold@leo-lerncoach.at